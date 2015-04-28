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اجتماع ثلاثي بين «شكري وكيري وجودة» في نيويورك

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اجتماع ثلاثي بين «شكري وكيري وجودة» في نيويورك اجتماع ثلاثي بين «شكري وكيري وجودة» في نيويورك

 

سامح شكري وزير الخارجية المصري

عقد وزراء خارجية ، سامح شكري، والولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري، والأردن، ناصر جودة، اجتماعًا ثلاثيًا، علي هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء بين وزراء الخارجية الثلاثة التنسيق فيما بينهم حيال الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع بصفة عامة في الشرق الأوسط في ظل ما تشهده من أحداث وتطورات مختلفة بما في ذلك خطر الإرهاب، واستشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة والجهود المبذولة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري تشاور مع نظيريه الاردنى والامريكى خلال الاجتماع الثلاثي حول مسار القضية الفلسطينية وسبل دفعها للإمام في إطار المرحعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، فضلا عن تناول تطورات الأوضاع فى اليمن وسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن بما يضمن استعادة الشرعية.

وأضاف المتحدث إن الوزراء الثلاثة تناولوا أيضا تطورات الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي للامام في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف-١، فضلا عن التطورات الجارية في العراق. وأوضح عبد العاطى إن الوزراء الثلاثة بحثوا أيضا التطورات السياسية والأمنية الجارية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الاممى برناردينو ليون في دفع التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. كما تشاور الوزراء حول سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة باعتبارها ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية لمحاربتهم واجتثاثها من جذورها.

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