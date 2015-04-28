اروى عطشك وحسن مودك واخلص من اكتئابك بـ"القرفة"

شرب القرفة أحد أهم العادات الصحية التى تساعد على إمداد الجسم بالفوائد، ووقايته من الأمراض، الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة كشفت عن فوائد جديدة للقرفة، ولشربها يوميا بشكل منتظم.

أوضحت نيفين أن القرفة تحسن من المزاج، وطعمها اللذيذ وإضافة بعض قطرات اللبن إليها، يعد مزيجا للسعادة، والتخلص من الاكتئاب والشعور بتحسن المزاج، وتحسين الهرمونات بشكل منتظم.

>أما الفائدة الأكبر لمشروب القرفة اليومى، فهو كما ذكرته أخصائية الباطنة، الارتواء وقتل الشعور ببعض العطش الذى يصيب الكثيرين، إما بعد تناولهم لوجبة ثقيلة مالحة تحتوى على الكثير من المخلل والموالح، أو بسبب الشعور بالعطش الطبيعى الذى يصيب البعض مؤقتا، وهنا تصبح القرفة سببا فى شعور الشخص بالارتواء، والتوقف عن الشعور بجفاف الحلق وارتواء البلعوم والشعور بصعوبة فى ابتلاع "الريق".

والقرفة يصبح تناولها مفيدا كما أوضحت نيفين، إذا تناولها الشخص مرة يوميا أو 3 موات أسبوعيا، ويمكن غليها على النار، أو نقعها فى ماء مغلى لفترة لا تقل عن الساعة.