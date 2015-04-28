اليوم.. بدء تقديم الطعون على نتائج الانتخابات الرئاسية السودانية

أكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم، أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم "الثلاثاء" تقديم الطعون على نتائج الانتخابات العامة بالبلاد من ممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين ولمدة أسبوع.

وأوضح الأصم- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد امس بقاعة الصداقة بالخرطوم للإعلان بشكل رسمى عن نتائج الانتخابات السودانية- أن هذا الإجراء يتم وفقا للمادة 81 من قانون الانتخابات بالسودان، بحيث يحق لكل مرشح أو حزب سياسى التقدم للمحكمة بطعن ضد نتائج الانتخابات المعلنة اليوم وفى مدة أقصاها أسبوع.. لافتا إلى أن المحكمة المختصة ستنظر فى تلك الطعون فى غضون أسبوعين من تقديمها، وستعلن مفوضية الانتخابات نتائج قرارات المحكمة بشأن تلك الطعون- إن وجدت- فى 19 من مايو المقبل.

وبشأن السجل الانتخابى، قال الأصم "إن السجل ليس من مسئولية المفوضية القومية للانتخابات ولكنها تحافظ عليه فقط، ولا يحق لها أن تضيف أو تشطب فى السجل لأن ذلك حق أصيل للناخب السودانى والأحزاب السياسية".. مشيرا إلى أن المفوضية وفرت لكافة الأحزاب قائمة بأكثر من 13 مليون سودانى مسجلين بالسجل الانتخابى لانتخابات عام 2015.

وأكد رئيس المفوضية للانتخابات أنه سيتم اعتبارا من غد الثلاثاء فتح باب التقدم لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الولايات السودانية، مشيرا إلى أن الطلبات ستقدم للجنة الولائية المعنية بواسطة الحزب السياسى أو الناخب، لاختيار 3 ممثلين لكل ولاية، حيث سيتم نشر الكشف النهائى للأسماء المرشحة فى 12 مايو المقبل، وستعتمد المفوضية نتيجة انتخابات مجلس الولايات فى 20 مايو القادم.

وأوضح الأصم أن اكتمال مجلس الولايات يتم بتكوين الهيئة التشريعية للبلاد، والتى تعد ضرورية لبدء الدورة الجديدة لرئيس الجمهورية المنتخب لدورة جديدة، حيث يلزم أن يؤدى الرئيس القسم أمام الهيئة التشريعية المكونة من المجلس الوطنى ومجلس الولايات.

كما أعلنت المفوضية القومية للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطنى، حيث حصد مرشحو حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان، أغلبية المقاعد فى المجالس التشريعية، بحصوله على 323 مقعدا من إجمالى عدد المقاعد للبرلمان السودانى، وجاء بعده حزب الاتحاد الديمقراطى "الأصل" وحصل على 25 مقعدا، والمرشحون المستقلون وحصلوا على 19 مقعدا، والحزب الاتحادى 15 مقعدا، والأمة الفيدرالى 7 مقاعد، والأمة "القيادة الجماعية" 6 مقاعد، والأمة الإصلاح والتنمية 5 مقاعد، وحزب التحرير والعدالة 5 مقاعد، وحزب الأمة المتحد 4 مقاعد، والأمة الوطنى 3 مقاعد، والتحرير والعدالة مقعدان، والحقيقة مقعدان، والرباط القومى مقعدان، وكل من أحزاب الدستور، والعدالة، وأنا السودان، والحركة الشعبية، والشرق، مقعد واحد.

- الخارجية الأمريكية: نتائج انتخابات السودان ليست معبرة عن ارادة الشعب