الرئيس السيسى يلتقى اليوم وزراء الشباب العرب بقصر الرئاسة

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، وزراء الشباب والرياضة العرب.

ومن المقرر ان يترأس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور مجموعة من وزراء الشباب والرياضة فى مختلف الدول العربية.

ويستمر الاجتماع على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، ويناقش الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها العام الحالى، والإنجازات التى تحققت على صعيد العمل الشبابى والرياضى، واعتماد التوصيات المقدمة من اللجان الشبابية والرياضية للأنشطة المقترح تنفيذها بالدول العربية العام المقبل.

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