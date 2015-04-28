أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يلتقى اليوم وزراء الشباب العرب بقصر الرئاسة

Google+ Print
الرئيس السيسى يلتقى اليوم وزراء الشباب العرب بقصر الرئاسة الرئيس السيسى يلتقى اليوم وزراء الشباب العرب بقصر الرئاسة
يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية فى الجديدة، وزراء الشباب والرياضة العرب.

ومن المقرر ان يترأس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور مجموعة من وزراء الشباب والرياضة فى مختلف الدول العربية.

ويستمر الاجتماع على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، ويناقش الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها العام الحالى، والإنجازات التى تحققت على صعيد العمل الشبابى والرياضى، واعتماد التوصيات المقدمة من اللجان الشبابية والرياضية للأنشطة المقترح تنفيذها بالدول العربية العام المقبل.


>صحافة القاهرة: "آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان"..صراع قبائل سيناء مع الإرهاب.. "الترابين" تهاجم "بيت المقدس" بعد ذبح صبى عمره 16 عاماً.. المواطن يجنى ثمار التنمية خلال عامين ولابد من الصبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"