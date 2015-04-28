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الداخلية السعودية تعلن القبض على متورط فى قتل رجلى أمن فى الرياض

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الداخلية السعودية تعلن القبض على متورط فى قتل رجلى أمن فى الرياض الداخلية السعودية تعلن القبض على متورط فى قتل رجلى أمن فى الرياض
صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على متورط فى قتل رجلى أمن فى الرياض.

وقال المتحدث فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على نواف شريف سمير العنزى فجر اليوم الثلاثاء بعد عمليات بحث دقيقة وموسعة على ضوء معلومات قادت إلى تحديد مكان وجوده ، حيث كان مختبئا بأحد المخيمات فى محافظة رماح.

وأضاف أنه خلال المداهمة بادر العنزى بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم الرد عليه لشل حركته مما نتج عنه إصابته والقبض عليه ، فى حين لم يتعرض أى من رجال الأمن لأذى.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام رصد مبلغ مليون ريال لمن يدلى بأى معلومة عن العنزى ، بعد ثبوت تورطه فى مقتل رجلى أمن شرق العاصمة الرياض مطلع الشهر الحالى .

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