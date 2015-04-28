الخارجية: سامح شكرى بحث مع نظيره الأمريكى فى نيويورك العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى إن سامح شكرى وزير الخارجية التقى الليلة الماضية مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى نيويورك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى.

وأضاف فى تصريح له اليوم الثلاثاء أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، فضلا عن انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى فى ضوء جدول أعمال المؤتمر والأهداف المبتغاة من انعقاده وسبل العمل على تنفيذها.

وذكر المتحدث أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء الحاجة إلى استشراف سبل التوصل إلى إجراءات وخطوات جديدة للسنوات الخمس القادمة فى إطار يراعى التوازن الدقيق بين الركائز الأساسية الثلاث للمعاهدة؛ نزع السلاح النووى، ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدا مسئولية المجتمع الدولى فى تنفيذ قرار عام ١٩٩٥ بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط.

كما تم التشاور خلال اللقاء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين والجهود المبذولة فى إطار مكافحة الإرهاب.