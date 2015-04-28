خللى بالك التجاعيد ممكن تصيبك فى سن مبكرة.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

التجاعيد أحد المشاكل التى تسبب كثيرًا من المشاكل النفسية حال ظهورها خاصة للنساء نظرًا لأنها تعطى مؤشرات على تقدم العمر ولكن هناك بعض الأسباب الذى تساهم فى ظهور التجاعيد مبكرًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية، إن التجاعيد عبارة عن ظهور علامات تقدم العمر بالوجه والجسم، وتنقسم إلى نوعين وهما:
>1)تجاعيد ثابتة والتى تظهر بسب قلة شرب الماء وتظهر فى سن مبكرة.
>2)تجاعيد متحركة والتى تظهر بسب مشاكل بعضلات الوجه.
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>ويستكمل د. قدح، قائلاً: "هناك أسباب عديدة تساهم فى ظهور التجاعيد أهمها:
>1)التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون استخدم مرطبات الجلد.
>2)الإفراط فى استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر .
>3)هوس النساء بإجراء عمليات التجميل دون الحاجة لإجرائها خاصة عند استخدامها فى سن صغيرة بدون ضرورة تجميلية.
>4)عدم شرب المياه والسوائل بصورة كافية.
>ويتابع د.قدح قائلاً: "يتم علاج التجاعيد من خلال استخدام جلسات اليزر أو بعمليات تقشير الوجه بالنسبة للحالات المتوسطة، بينما فى الحالات المتقدمة يتم استخدام الحقن المالئة "الفيلر " ويؤكد ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف طبى للتفادى التعرض لمخاطر .
نصائح وإرشادات ضرورية لعلاج التجاعيدوأشار د. قدح قائلاً "هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية لتفادى ظهور التجاعيد مبكرًا وأهمها":
>1)استخدام بعض الكريمات الموضعية الغنية بالفيتامينات الذى تحتوى على فيتامين سى.
>2)شرب الماء بصورة وافية.
>3)استخدام كريمات حماية للأشعة الشمس .
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التجاعيد وأنواعها
>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية، إن التجاعيد عبارة عن ظهور علامات تقدم العمر بالوجه والجسم، وتنقسم إلى نوعين وهما:
>1)تجاعيد ثابتة والتى تظهر بسب قلة شرب الماء وتظهر فى سن مبكرة.
>2)تجاعيد متحركة والتى تظهر بسب مشاكل بعضلات الوجه.
>
أسباب التجاعيد المبكرة
>ويستكمل د. قدح، قائلاً: "هناك أسباب عديدة تساهم فى ظهور التجاعيد أهمها:
>1)التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون استخدم مرطبات الجلد.
>2)الإفراط فى استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر .
>3)هوس النساء بإجراء عمليات التجميل دون الحاجة لإجرائها خاصة عند استخدامها فى سن صغيرة بدون ضرورة تجميلية.
>4)عدم شرب المياه والسوائل بصورة كافية.
علاج التجاعيد
>ويتابع د.قدح قائلاً: "يتم علاج التجاعيد من خلال استخدام جلسات اليزر أو بعمليات تقشير الوجه بالنسبة للحالات المتوسطة، بينما فى الحالات المتقدمة يتم استخدام الحقن المالئة "الفيلر " ويؤكد ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف طبى للتفادى التعرض لمخاطر .
نصائح وإرشادات ضرورية لعلاج التجاعيدوأشار د. قدح قائلاً "هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية لتفادى ظهور التجاعيد مبكرًا وأهمها":
>
>1)استخدام بعض الكريمات الموضعية الغنية بالفيتامينات الذى تحتوى على فيتامين سى.
>2)شرب الماء بصورة وافية.
>3)استخدام كريمات حماية للأشعة الشمس .