أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خللى بالك التجاعيد ممكن تصيبك فى سن مبكرة.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

Google+ Print
خللى بالك التجاعيد ممكن تصيبك فى سن مبكرة.. اعرف الأسباب وطرق العلاج خللى بالك التجاعيد ممكن تصيبك فى سن مبكرة.. اعرف الأسباب وطرق العلاج
التجاعيد أحد المشاكل التى تسبب كثيرًا من المشاكل النفسية حال ظهورها خاصة للنساء نظرًا لأنها تعطى مؤشرات على تقدم العمر ولكن هناك بعض الأسباب الذى تساهم فى ظهور التجاعيد مبكرًا.
>

التجاعيد وأنواعها


>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية، إن التجاعيد عبارة عن ظهور علامات تقدم العمر بالوجه والجسم، وتنقسم إلى نوعين وهما:
>1)تجاعيد ثابتة والتى تظهر بسب قلة شرب الماء وتظهر فى سن مبكرة.
>2)تجاعيد متحركة والتى تظهر بسب مشاكل بعضلات الوجه.
>

أسباب التجاعيد المبكرة


>ويستكمل د. قدح، قائلاً: "هناك أسباب عديدة تساهم فى ظهور التجاعيد أهمها:
>1)التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون استخدم مرطبات الجلد.
>2)الإفراط فى استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر .
>3)هوس النساء بإجراء عمليات التجميل دون الحاجة لإجرائها خاصة عند استخدامها فى سن صغيرة بدون ضرورة تجميلية.
>4)عدم شرب المياه والسوائل بصورة كافية.

علاج التجاعيد


>ويتابع د.قدح قائلاً: "يتم علاج التجاعيد من خلال استخدام جلسات اليزر أو بعمليات تقشير الوجه بالنسبة للحالات المتوسطة، بينما فى الحالات المتقدمة يتم استخدام الحقن المالئة "الفيلر " ويؤكد ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف طبى للتفادى التعرض لمخاطر .

نصائح وإرشادات ضرورية لعلاج التجاعيد
>

وأشار د. قدح قائلاً "هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية لتفادى ظهور التجاعيد مبكرًا وأهمها":
>1)استخدام بعض الكريمات الموضعية الغنية بالفيتامينات الذى تحتوى على فيتامين سى.
>2)شرب الماء بصورة وافية.
>3)استخدام كريمات حماية للأشعة الشمس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365