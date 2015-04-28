اليوم.. إعادة محاكمة صحفى ومراسلى الجزيرة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، بمعهد أمناء الشرطة، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تقديم النيابة العامة لهيئة المحكمة ما يفيد بتسليم المتهم الأسترالى إلى بلاده، وإحضارها كشفاً رسمياً من الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين، عما إذا كان المتهمون مرخصًا لهم بالعمل، وإذا كانت التراخيص خارج جمهورية مصر العربية أو كان محظورًا عليهم ذلك.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.