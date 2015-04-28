بالصور.. نشوب حريق هائل فى عقار بالمهندسين.. وانتقال سيارات الإطفاء للسيطرة
نشب منذ قليل، حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بعقار بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان اشتعال النيران فى محاولة للسيطرة على الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>
انتقال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق
>
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار المهندسين
>
الأهالى ساعدوا رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق
>
الأهالى يحملون جثة متوفٍ متأثرا بالحريق
>
جثة المواطن الذى توفى بالاختناق
>
سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث
>
الحماية المدنية تسيطر على حريق المهندسين
>
رجال الحماية المدنية
>
السيطرة على حريق شقتين بعقار المهندسين بجوار مسجد الحامدية الشاذلية
>