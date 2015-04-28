مؤتمر "تعزيز السلم" يبدأ فعالياته اليوم بأبو ظبى.. و"الطيب" يترأس وفد مصر

تبدأ فعاليات الدورة الثانية لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، فى أبو ظبى، اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين والتى دعا لها الشيخ عبد الله بن بيه بحضور 350 عالما ومفكرا إسلاميا من مختلف أنحاء العالم على رأسهم شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، حيث تشارك مصر بوفد يترأسه الطيب الذى يلقى كلمة افتتاح المنتدى.

وتأتى مشاركة الطيب على رأس وفد رسمى للأزهر الشريف، يتضمن عددا من قياداته، حيث يشارك الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر فى الفعاليات كمدعو ومشارك ببحث بعنوان: "السلم والسلام هما لغة التقارب والتعارف بين الشعوب".

فيما يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى الملتقى الثانى للمنتدى، الذى أكد أن انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت أمر بالغ الأهمية.

وأضاف الوزير، قائلا: نحن فى حاجة ملحة إلى تعزيز السلم الداخلى فى جميع المجتمعات المسلمة، كما أننا فى حاجة لا تقل عن ذلك ضرورة وإلحاحا إلى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة فيما بين بعضها وبعض".

وأشار إلى أنه سيقدم تصورا مكتوبا وخطة عمل قابلة للتطبيق لتعزيز هذا الاتجاه الذى يهدف إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار لجميع المجتمعات المسلمة لا لبعضها دون بعض، كما أنه يأتى أيضا فى إطار ترسيخ التعايش السلمى بين جميع الأديان والأعراق والطوائف فى المجتمع الواحد فى ضوء سماحة الإسلام وسعة أفقه وعظمة حضارته، وإعلاء قيم ومفهوم الدولة الوطنية التى تسع الجميع على أساس من المواطنة الكاملة والحقوق والواجبات المتبادلة.

ويعقد المنتدى لمناقشة خلق تيار سلام قوى فى المجتمعات المسلمة ليناهض تيار العنف والغلو والتطرف، ويهدف المنتدى لإعادة برمجة الأولويات فى المجتمعات المسلمة بتأهيل العقول والنفوس لإدراك محورية السلم فى ديننا وشريعتنا وتراثنا، وذلك باعتماد المنهجية الصحيحة فى قراءة نصوص الوحى وتراث السلف لأن ما يجرى فى المنطقة اليوم ليس مما يأباه ديننا وتجرمه الشريعة الإسلامية فحسب بل هو خارج نطاق العقل والإنسانية.

ويطلق على هامش المؤتمر فعاليات ما يسمى بمجموعة "هاك تون" لما يزيد عن 300 شاب يعملون على نشر تبسيط لخطباء العلماء المتخصصين فى الدين عبر الوسائط الإلكترونية بشكل موسع لتذليل الخطاب المجتمعى والدينى.

يذكر أن "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة" تأسس بدعوة من الشيخ عبد الله بن بيه ورعاية دولة الإمارات العربية المتحدة فى أول ملتقى للمنتدى انعقد بأبو ظبى مارس 2014، وقد جاءت هذه المبادرة للإسهام فى مواجهة أوضاع فى غاية الخطورة شهدتها المجتمعات المسلمة فى السنوات الأخيرة.

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