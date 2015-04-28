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"الكهرباء" تكلف بمراجعة فواتير الحكومة للتأكد من التزام الهيئات بالترشيد

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"الكهرباء" تكلف بمراجعة فواتير الحكومة للتأكد من التزام الهيئات بالترشيد "الكهرباء" تكلف بمراجعة فواتير الحكومة للتأكد من التزام الهيئات بالترشيد
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إنه سيكلف شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمراجعة فواتير استهلاك المؤسسات والهيئات الحكومية ومقارنة استهلاكها الصيف الماضى للتأكد من التزامهم بخفض الاستهلاك بنسبة 20%.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بخفض استهلاك من الكهرباء بنسبة 20% يعد دافعا للمواطن للسير على نهج الدولة فى ترشيد الطاقة.

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يتبين عدم التزامه بقرار رئيس الوزراء،مشيراً إلى أن معظم الأبنية التابعة للدولة اتجهت لاستبدال نظم الإضاءة إلى الليد واستخدام الطاقة الشمسية لإنارة المبانى.

وناشد وزير الكهرباء المواطنين بضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة بشكل عام والحفاظ عليها من إهدارها دون التأثير على رفاهية المستهلك.

- ننفرد بالجدول الزمنى لتنفيذ 12 مشروعا لـ"الكهرباء" من مؤتمر "شرم شيخ" بدءا من مايو حتى ديسمبر.. مصدر: توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة.. وإنشاء محطة بالعاصمة الإدارية ومصنع توربينات رياح بالقناة الجديدة

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مصر 365

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