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"الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34

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"الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34 "الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيها ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 18 العظمى 34

الإسكندرية

الصغرى 15 العظمى 30

مطروح

الصغرى 15 العظمى 25

بورسعيد

الصغرى 18 العظمى 28

دمياط

الصغرى 18 العظمى 24

بلطيم

الصغرى 17 العظمى 25

الإسماعيلية

الصغرى 17 العظمى 34

السويس

الصغرى 17 العظمى 35

العريش

الصغرى 13 العظمى 32

نخل

الصغرى 12العظمى 37.

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