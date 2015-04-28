"الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيها ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: