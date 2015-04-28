تحرير 33507 مخالفات مرورية متنوعة وحجز 103 سيارات خلال 24 ساعة

فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى فقد وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 33404 مخالفات مرورية متنوعة، وحجز عدد 103 سيارات، كما تم ضبط 947 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية وحجز 754 دراجة بخارية مخالفة.

كما قامت الإدارة بعمل حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وأسفرت عن ضبط 1168 مخالفة مرورية متنوعة 139 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، 262 مخالفة مرورية بالقاهرة، 210 مخالفات مرورية بالجيزة، 557 مخالفة مرورية بالقليوبية، وأيضا قادت الإدارة عدة حملات أخرى بالتنسيق مع المختصين من وزارة الصحة وأسفرت الحملات عن ضبط 8 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.