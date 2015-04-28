ريحى بالك.. الاضطرابات النفسية تؤثر على التبويض والدورة الشهرية

الضغوط النفسية وصحة المرأة

تؤثر الضغوط النفسية على صحة المرأة حيث تساهم فى إصابتها بالعديد من المشاكل الصحية وأهمها اضطرابات الدورة الشهرية.>قال الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد، إنه يطلق على النساء لقب الجنس الناعم نظرا لرقة مشاعرهن لذلك تؤثر الضغوط النفسية عليهن أكثر من الرجال مما يجعلهن أكثر عرضة لبعض الأضرار الصحية منها عدم انتظام عملية التبويض مما يؤدى لحدوث اضطرابات الدورة الشهرية.

ويستكمل د. عمرو قائلا: "الضغوط النفسية أحد العوامل المسببة لإفراط المرأة فى تناول الطعام وبالتالى إصابتها بالبدانة، كما تساهم أيضا سخرية الزوج من زوجته فى زيادة وزنها".

النساء أكثر عرضة للضغوط النفسية

نصائح وإرشادرات ضرورية للتغلب على الضغوط النفسية للمرأة

>ويتابع د. عمرو قائلا " هناك مراحل عمرية أكثر من غيرها تساهم الحالة المزاجية السيئة للمرأة فى حدوث بعض الاضطرابات بصحة المرأة وأهمها:">1)الفتيات الصغيرات بفترة المراهقة ومشاكلها مثل القلق من الثانوية العامة وغيرها تسبب اضطرابات الدورة الشهرية.>2)فترة الحمل والتغيرات الهرمونية المصاحبة لها تجعل المرأة أكثر عرضة لسوء الحالة المزاجية من خلال التغيرات التى تطرأ على مظهرها الخارجى وغيرها .>3)بلوغ المرأة سن اليأس أو سن انقطاع الدورة الشهرية تساهم فى تغير الحالة المزاجية للمرأة نتيجة التغيرات المصاحبة للمرحلة.>ولذلك ينصح د. عمرو قائلا: هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب مراعاتها للتغلب على الضغوط النفسية أهمها ":>1)يجب على الزوج عدم السخرية من التغيرات التى تطرأ على زوجته فى أى مرحلة عمرية لتأثير ذلك على نفسيتها.>2) حبى نفسك لأنها تستحق أن تحب.>3)عيشى صح ومارسى الرياضة لأنها تساهم فى تخفيف جزء من الضغوط النفسية.>4)حاولى إشغال وقتك بشىء مفيد لتقضى على الفراغ الذى يساهم فى التعرض لحالة مزاجية سيئة.