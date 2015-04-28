تحذير.. لا تنخدع بالإعلانات الوهمية للعلاج بالخلايا الجذعية

أكد الدكتور وائل أبو الخير، أستاذ التحاليل والمناعة وسكرتير عام الجمعية المصرية للخلايا الجذعية، أن الخلايا الجذعية هى خلايا متميزة فى التحول والتكاثر لتجديد خلايا أنسجة الجسم التالفة ومازالت فى طور الأبحاث والتجارب.

وأوضح أن الجمعية أجرت من خلال أعضائها أبحاثًا وتجارب علاج فى جامعات مصر المختلفة والمعاهد التعليمية والقوات المسلحة ورغم أنها فى طور التجارب والأبحاث اظهرت نتائج مبشرة فى الأمراض المستعصية التى ليس لها علاج دوائى أو جراحى فمثلا فى أمراض العقم فى النساء والرجال والضعف الجنسى أظهرت نتائج عالمية ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع العالم.

وأشار إلى أنه تم عرض الأبحاث العالمية والمصرية ونتائجها فى تلك الأمراض حيث أظهرت النتائج إيجابية فى تلك الأمراض ولكن بنسب ضعيفة تتراوح ما بين 20 : 30% ولكن فى علاج السلس البولى حيث أثبتت نتائج 75%، موضحًا أن الخلايا الجذعية لها تطبيقات أخرى وقال إن الأبحاث المصرية تم تسجيلها فى موقع وزارة الصحة الأمريكية لتجارب العلاج بموافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA وتم نشرها فى الدوريات العالمية الأمريكية والأوروبية ولكن لا ننصح بالانسياق خلف الإعلانات الوهمية التى تشيع أن نتائج الخلايا الجذعية مؤكدة وتتعدى الـ90% وهى مازالت فى طور تجارب العلاج ونسبتها لا تتجاوز الـ30% وحتى الآن لم يتم اعتمادها فى أى دولة من دول العالم كعلاج رسمى فى وزارات الصحة فى مختلف دول العالم.

وأكد أن هناك بعض المستشفيات الكبرى تقوم بتطبيق العلاج باستخدام الخلايا الجذعية بمبالغ باهظة كنوع من التجارة غير المشروعة وأيضا هناك شركات تقوم بتسفير المرضى إلى الخارج مقابل مبالغ مادية كبيرة تحت وهم العلاج بالخلايا الجذعية وأنها تحقق نتائج شفاء تصل إلى 90% ومعظم هذه المراكز ليس لها علاقة بالأبحاث العلمية المعتمدة.