ترويض الشرسة لويليام شكسبير فى جلسة قراءة بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية جلستها الشهرية للقراءة المسرحية باللغة العربية غدا الأربعاء بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، حيث سيقرأ المشاركون مسرحية "ترويض الشرسة" للكاتب ويليام شكسبير، بعد إسناد كل شخصية من شخصيات المسرحية إلى أحد المشاركين، ويتم التسجيل للقراءة بمكتب الاستعلامات الرئيسى بالمكتبة.

تدور أحداث المسرحية حول ثرى من بادوا يدعى باتيستا لديه ابنتان يريد تزويجهما: بيانكا الطيبة الوديعة، وكاترينا الشرسة التى تثير المشكلات، ما لا يجعل أحداً يتقدم لخطبتها، ومع هذا يصر الأب على عدم قبول أى عريس لبيانكا إلا بعد تزويج كاترينا، فيجتمع الخُطاب الطامعون بالزواج من بيانكا، ويبدأون فى البحث عن شخص يمكن إقناعه بالتقدم لكاترينا .

وفى النهاية ينجح سعيهم، إذ يرضى بالمغامرة صديق لهم هو بتروسيو ويعلن أنه مستعد للقبول بالزواج بأية فتاة شرط أن تكون غنية، ويدخل اللعبة، فيما تقبل كاترينا التحدى.

ومنذ تلك اللحظة تتحول المسرحية إلى صراع بين الاثنين، وفى النهاية تفوز كاترينا بلقب الزوجة المطيعة لزوجها .