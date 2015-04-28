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بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تسحل صحفيًا وتعتقل مصور ” رويترز ” في بالتيمور

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بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تسحل صحفيًا وتعتقل مصور ” رويترز ” في بالتيمور بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تسحل صحفيًا وتعتقل مصور ” رويترز ” في بالتيمور

ذكرت صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” البريطانية، اعتقال الشرطة الأمريكية لمصور صحفي، وتعرض صحفي آخر للسحل والضرب، وذلك خلال تغطيتهما لأحداث العنف التي تشهدها مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

وقالت الصحيفة، إن واقعتي الضرب والاعتقال حدثا خلال تواجد المصور والصحفي بالقرب من قسم شرطة المنطقة الغربية بالمدينة، لتغطية أحداث العنف بين الشرطة والمتظاهرين.

ومن جانبه، قال المحرر الذي تم الاعتداء عليه، ويدعى “جي.إم. جيوردانو”، صحفي بجريدة المدينة الأمريكية، إن الشرطة اعتدت عليه مرارًا وتكرارًا.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن المصور الذي تم اعتقاله يتبع وكالة أنباء “رويترز” ويدعى سيت سيركان وربوز، الذي رفض التعليق على الحادث عقب إطلاق سراحه، موضحًا فقط أنه تم اعتقاله بتهمة “عدم إطاعة الأوامر”.

بينما قال إريك كووالتشيك، المتحدث باسم شرطة بالتيمور، إن الضباط لا يمكنهم التفريق بين المتظاهرين والصحفيين في مثل تلك الأحداث المشتعلة، مؤكدًا أن قوات الأمن تحمي الفاصل الخاص بوسائل الإعلام.

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