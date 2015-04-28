جورج بوش: لن أتدخل في حملة “جيب” للرئاسة

قال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إنه لن يتدخل في الحملة الانتخابية لشقيقه الأصغر جيب بوش عندما يعلن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وأضاف بوش الابن – خلال حفل عشاء أقامه عدد من كبار المتبرعين اليهود للحزب الجمهوري في لاس فيجاس – أن مساندته لشقيقه حاكم ولاية فلوريدا السابق قد تضر بحملته الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لا يريد إشعال الانتقادات ضد آل بوش من جديد.

وأقر جورج بوش أن من بين التحديات التي ستواجه شقيقه جيب خلال حملته هو أن الأمريكيين لا يحبون حُكم الأسرة الواحدة ولذا سيبتعد على قدر الإمكان في حال إعلان جيب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان جيب بوش قد قال سابقًا إنه يعتقد أن شقيقه جورج يبالغ كثيرًا في هذه المسألة مشيرًا إلى أن الأمريكيين يكنون له احترامًا هائلًا، وأكد أنه في حال اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية سيعتمد على خبراته السابقة، ولن يكون هناك مجالا لتقييمه على أساس اعتبارات عائلية، وأضاف أن شقيقه جورج على قدر كاف من الذكاء مما جعله يقرر الابتعاد منذ أن فكر جيب في إمكانية خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

أ ش أ