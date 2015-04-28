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دراسة : 80 % من الإندونيسيين لا يزالون يعانون من عدم التوازن الاجتماعي

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دراسة : 80 % من الإندونيسيين لا يزالون يعانون من عدم التوازن الاجتماعي دراسة : 80 % من الإندونيسيين لا يزالون يعانون من عدم التوازن الاجتماعي

قال باحث من مركز دراسات الإرهاب والصراعات النفسية والاجتماعية التابع لجامعة إندونيسيا إن 80 % على الأقل من إندونيسيا لا زالوا يعانون من اختلالات اجتماعية.

وقال الباحث ألفيندرا بريمالدهي إن “8 من بين كل 10 أندونيسيين لا زالوا يواجهون خللا اجتماعيا” ، مشيرا إلى أن الاختلالات الاجتماعية يمكن ترجمتها إلى فجوة في المرتبات ، وفجوة في الموارد ، وكذلك فجوة في القوة والمكانة في المجتمع.

ولفت إلى أن هناك 10 مصادر للاختلالات ، وهي المرتب، والثروة، ورفاهية ورعاية الأسرة، والتعليم، وفرص العمل، والمنازل، والأحياء أو المناطق، والقانون، والصحة، فضلا عن المشاركة في العمل السياسي ، موضحا أن “الراتب ، والثروة ، والحي أو المنطقة يلعبون دورا حاسما في خلق الاختلالات في التوازن الاجتماعي في المجتمع”.

وقد كشفت الدراسة ، التي تم إجراؤها من يناير إلى مارس 2015 على حوالى 2500 شخص ، أن 7ر50 في المائة ممن شملتهم الدراسة قالوا إن رواتبهم غير كافية ، في حين قال 4ر44 في المائة إن رواتبهم تفي بتوقعاتهم ، ولم يقل إن رواتبهم تتجاوز توقعاتهم سوى 9ر4 في المائة فقط.

أ ش أ

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