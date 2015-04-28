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مباحث القنايات تضبط عاطلا قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو على عملائه

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مباحث القنايات تضبط عاطلا قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو على عملائه مباحث القنايات تضبط عاطلا قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو على عملائه
تمكن الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث قسم شرطة القنايات بالشرقية، من ضبط عاطل بحوزته 9 لفافات للبانجو المخدر قبل ترويجها.وتم إخطار النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، يفيد بقيام الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث قسم القنايات من ضبط " عادل ج أ ف " 40 سنة عاطل ومقيم القنايات، وله كارت تخصص اجرامى تحت رقم 12/8 أ وسبق اتهامه فى عدد 7 قضايا، وبحوزته 9 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام وسلاح ابيض مطواة ومبلغ مالى، وتحرر المحضر رقم 1416 جنح القسم. وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة.

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