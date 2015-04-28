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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويع أهالى قرية الديدمون بالشرقية

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويع أهالى قرية الديدمون بالشرقية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويع أهالى قرية الديدمون بالشرقية
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بالشرقية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويع المواطنين بقرية الديدمون وفرض سيطرتهم على أهالى القرية، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة محمد جاد.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، إخطار من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، يفيد بقيام الرائد أحمد شمس ومعاونه النقيب محمد حيدة برئاسة العميد شمس نجاح رئيس فرع الجنائى لفرع لشرق.يفيد بالقبض على كل من "محمد ح إ" سنة 20 عامل ديكور وبحوزته سلاح نارى ( بندقية خرطوش ) محلية الصنع وعدد (4 ) طلقات لذات العيار وعدد 5 تليفون محمول و" محمد إ ح خ " 20 سنة وبحوزته سلاح أبيض ( سنجة ) كبيرة الحجم. و" إبراهيم ح إ" 23 سنة سائق توك توك وبحوزته سلاح أبيض ( سنجة ) كبيرة الحجم و"محمد ع ال " 19 سنة عامل كاوتش وبحوزته سلاح أبيض ( مطواة ) جميعهم مقيمين فى الديدامون دائرة المركز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12787 جنايات المركز. تحت تصرف النيابة العامة.

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