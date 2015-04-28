القبض على 60 هاربا من تنفيذ أحكام وفحص 160 شقة بالعريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم، فى بيان أمنى لها القبض على "عادل.ع.ش" و"محمود.ع.س.ن"، لقيامهما بمعاونة العناصر الإرهابية والتكفيرية فى القيام بأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة وفحص 160 شقة، والقبض على "عبد الله.س.ح.ا"، وعثر بمسكنة على جهاز لاب توب يحوى العديد من مقاطع الفيديو ومجموعة من الصور، وكذلك عدد من الكتب التى تكفر الدولة والمجتمع.

كما تم القبض على 57 محكوما عليهم بينهم "قدرى.إ.س.ع" المطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية (قتل) والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقاً، وتحرير 256 مخالفة مرورية.