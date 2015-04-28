أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم..نظر معارضة محامى الألتراس على حكم حبسه عاما لسبه رئيس نادى الزمالك

Google+ Print
اليوم..نظر معارضة محامى الألتراس على حكم حبسه عاما لسبه رئيس نادى الزمالك اليوم..نظر معارضة محامى الألتراس على حكم حبسه عاما لسبه رئيس نادى الزمالك
تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد رئيس المحكمة وسكرتارية علاء إبراهيم ومحمد حلمى، معارضة طارق العوضى محامى "وايت نايتس" على حكم حبسه لمدة عام، وتغريمه 3 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف رئيس نادى الزمالك.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5082 لسنة 2015 أكد فيها أن المكشو فى حقه قام بسب رئيس نادى الزمالك من خلال شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكذلك بقاعة المحكمة أثناء نظر جلسات الألتراس، وقضت المحكمة بحبس العوضى عاما وكفالة لإيقاف التنفيذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365