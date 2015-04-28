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الشرطة الأمريكية تحتجز طالبًا اطلق النار في مدرسة بولاية واشنطن.. ولا اصابات

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الشرطة الأمريكية تحتجز طالبًا اطلق النار في مدرسة بولاية واشنطن.. ولا اصابات الشرطة الأمريكية تحتجز طالبًا اطلق النار في مدرسة بولاية واشنطن.. ولا اصابات

قالت الشرطة وطلاب إن طالبًا أطلق رصاصتين داخل مدرسة ثانوية في ولاية واشنطن الأمريكية أمس الإثنين لكن مدرسًا أوقفه قبل أن يلحق أذى بأي شخص مما منع مأساة دامية محتملة.

وقال جو يوبتون قائد شرطة ليسي شرقي أولمبيا عاصمة الولاية إن الطالب (16 عاما) كان مسلحا بمسدس وأطلق عيارين ناريين أصابا السقف داخل بئر سلم بين الطابقين الأول والثاني في مدرسة نورث ثيرستون الثانوية.

وأضاف يوبتون أن أحد العاملين بالمدرسة تصدى للطالب قبل أن يتمكن من إطلاق تلمزيد من الأعيرة النارية. واقتادت الشرطة المراهق إلى الحجز حيث يجري التحقيق معه.

ولم يصب أحد في الحادث وهو الاحدث في عدد متزايد من اطلاق النار في مدارس في الولايات المتحدة أثارت نقاشا على في ارجاء البلاد بشأن سلامة المدارس.

رويترز

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