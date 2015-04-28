وزيرة العدل الامريكية تدين “أعمال العنف الحمقاء” في بالتيمور

أدانت وزيرة العدل الامريكية لوريتا لينش أحداث العنف التي تفجرت في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند يوم الإثنين وقالت ان وزارة العدل ستقدم أي مساعدة مطلوبة.

وقالت لينش التي كانت تتحدث بعد ساعات من ادائها اليمين “إنني أدين أعمال العنف الحمقاء من بعض الافراد في بالتيمور والتي نتج عنها إلحاق الأذى بضباط بأجهزة فرض القانون وتدمير ممتلكات وتهشيم السلام في مدينة بالتيمور.”

وأضافت قائلة في بيان “سأضع كل موارد وزارة العدل لدعم الجهود لحماية اولئك الذين يتعرضون للتهديد والتحقيق في المخالفات وتأمين نهاية للعنف.”

رويترز