خبير تغذية يطالب باستبدال المواد التموينية بالبيض واللبن والفاكهة

أكد الدكتور محمد الجندى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد والتغذية فى الأطفال، رئيس الجمعية المصرية للجهاز الهضمى والكبد والتغذية فى الأطفال، أن 21% من الأطفال المصريين أقل من 5 سنوات مصابين بالتقزم نتيجة نقص العناصر الصغرى "الزنك والحديد وفيتامين A وC فى الغذاء منذ الولادة.

أظهرت الأبحاث أن الشعب المصرى لا يقبل على الخضراوات والفواكة

>وقال إن الاحصائيات أظهرت نقص هذه العناصر، إن الشعب المصرى لا يقبل على تناول الخضراوات والفواكه ويركز على النشويات والدهون مما ادى إلى التقزم وسوء التغذية فى الأطفال أقل من 5 سنوات ثم زيادة الوزن أثناء سن المراهقة وفى البالغين ويؤدى هذا النمط الغذائى إلى انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

ويوصى بوجوب نشر الوعى الغذائى للشعب المصرى حتى يغير من نمطه الغذائى والتركيز على التغذية التى تحتوى على العناصر الصغرى مثل الفاكهة والخضراوات ويجب تغيير المواد الغذائية التى توجد فى البطاقة التموينية حيث إن هذه الأغذية وهى عبارة عن السكر والأرز والزيت والشاى لا يستطيع الطفل المصرى أن يستفيد منها ولا البالغين ويطالب بتغيير هذه المواد إلى مواد مفيدة مثل البيض واللبن والخضراوات والفاكهة وذلك حتى ترسل الدولة رسالة للشعب المصرى بأهمية هذه الأغذية وليست الأغذية الموجودة الآن فى البطاقة التموينية حيث إن الغذاء هو الباب للصحة الجيدة والتعليم الجيد موضحًا أن الأبحاث أثبتت أن نقص العناصر الصغرى فى السنوات الأولى من العمر تؤدى إلى أضرار بالغة غير قابلة لتعويضها على وظائف المخ وأعضاء الجسم.

مطالبة بالعودة إلى الأغذية التقليدية مثل طبق الفول والكشرى

ويطالب الدكتور الجندى بالعودة إلى الأغذية المصرية التقليدية مثل طبق الفول والذى يحتوى على الفول والبصل والخضراوات وتناول الكشرى والبصارة والعدس الذى يحتوى على جميع العناصر المطلوبة لنمو الطفل وتعلمه بشكل جيد حيث ينعكس الغذاء على عقل الطفل.