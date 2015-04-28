نصف الصغار أقل من عام يعبثون بالموبايلات.. وتحذيرات من ضررها على المخ

• استخدام الرضع للأجهزة الحديثة

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن ما يصل إلى نصف الأطفال الصغار جداً يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل عيد ميلادهم الأول.>ووجد الباحثون بقيادة الدكتور هيلدا كبالى، وهو من مركز أينشتاين الطبى فى فيلادلفيا، ومؤلف دراسة عن استخدام الرضع للمحمول، أن الوالدين لا يزال يقلقون بشأن استخدام أطفالهم لوسائل الإعلام الحديثة.

وأوضح الباحثون أن الآباء والأطفال حديثى الولادة قد ينجذبون الآن إلى جميع الأجهزة النقالة، وخاصة الأجهزة اللوحية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أجاب 370 من الآباء والأمهات، من الأقليات ذو الدخل المنخفض فى الغالب وفى المناطق الحضرية عن أسئلة حول استخدام الأطفال الصغار للأجهزة المحمولة.

ووجد الباحثون أنه بداية من عمر 1 سنة، كان أكثر من ثلث أطفالهن استخدموا ومرروا ولمسوا شاشة أجهزة المحمول مثل الهاتف الذكى.

أما بالنسبة للأطفال من عمر 2 سنة، وجد الباحثون أيضاً أن أكثر من نصفهم قد لمسوا ومرروا الشاشات، وشاهدوا برنامجا تلفزيونيا على الجهاز، ولعبوا ألعاب الفيديو أو استخدموا أحد التطبيقات، وكان أكثر من الربع استخدموا الأجهزة المحمولة لمدة ساعة على الأقل يومياً.

>وأظهرت الدراسة الآباء والأمهات غالبا ما يستخدمون هذه الأجهزة لتهدئة أو الترفيه عن أطفالهم الصغار فى حين أنهم مشغولون بأى عمل آخر.

• أضرار استخدام الأطفال للأجهزة الحديثة

>وأضاف الباحثون أن استخدام هذه الهواتف الذكية لهؤلاء الأطفال يصيبهم بالضرر، لأن هذه الأجهزة قد تضر النظر والمخ، وتؤثر على توقيتات النوم لديهم.