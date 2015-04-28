اليوم .. استئناف إعادة محاكمة المتهمين في «خلية الماريوت»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد،اليوم الثلاثاء، ،سابع جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت» والمتهم فيها صحفيي الجزيرة المخلي سبيلهم على ذمة القضية محمد فهمي وباهر محمد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت الجلسة الماضية إخلاء سبيل 5 متهمين في ذات القضية بضمان محل إقامتهم، فيما أقرت إخلاء سبيل محمد فهمي بكفالة قدرها 250 ألف جنيه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر