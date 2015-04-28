اليوم.. الحكم في قضية جامعة مصر للعلوم ضد وزارة الإسكان



> تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، منطوق الحكم النهائي في قضية أرض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التي رفعتها على هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، لتقاعسها عن تسليم الرخصة البنائية لتنفيذ الجامعة للمخطط العام للتوسعات منذ عام 2006 دون مبرر.

أكد المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، المستشار حسن شندي، أن الجامعة تنتظر حكم المحكمة النهائي، الثلاثاء، للحصول على أرض التوسعات الخاصة بالجامعة المتنازع عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، قائلاً: «أنا متفائل خير ولا أعتقد أن يقف أحد أمام مشروع توسعات جامعة مصر، لأنه حلم لمستقبل البلاد».

وطالب «شندي» الحكومة بمعاملة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمثل طبقًا لحزمة الاستثمار التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل المؤتمر الاقتصادي الدولي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب في ضخ أموالهم، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يدعو الرئيس لتشجيع المستثمرين، فيما تعرقلهم الحكومة بحجج واهية.

وأضاف «شندي» أنه بغض النظر عن الحكم، الثلاثاء، لا يجب أن تتقاعس الدولة عن مشروع واستثمارات جادة بهذا الحجم، وعليها أن تبدأ في تدشينها لتؤكد على مساندتها للشباب وللتعليم والاستثمارات، بعد ثورتين شهدتهما مصر وحددت من يعمل لصالح الوطن، ممن يسعي للكسب السريع دون تعب حقيقي.