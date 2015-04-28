اليوم .. نظر «إلغاء حظر النشر» في تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012

تستأنف محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نظر دعوى بطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية».

وكان الفريق أحمد شفيق طعن بتزوير نتائج انتخابات الرئاسة في دورة الإعادة التي أجريت عام 2012 لصالح منافسه فيها ليتم إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسى.

يذكر أن دعوى بطلان حظر النشر أقامها المحامي سمير صبرى وقال فيها: «صدر قرار النائب العام، بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. رغم ان هذة الانتخابات ثارت حول تزويرها الكثير من الأقاويل وتحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنها.

وأكدّ «صبري» أن من حق الشعب المصرى ان يعرف ما حدث في هذه الانتخابات، وأن «الحق مقنن بالدستور المصرى الذي أكدّ على أحقية المواطنيين في معرفة كل ما يخص شأنهم».