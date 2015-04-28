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بالصور.. تفريغ مياه الصرف الصحى فى مصارف رى الأراضى الزراعية بالمنيا

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رصدت كاميرا اليوم السابع، قيام إحدى السيارات التابعة لمجلس مدينة سمالوط محافظة المنيا، أثناء تفريغها لمياه الصرف الصحى فى أحد المصارف الخاصة برى الأراضى الزراعية.

وزادت الشكاوى فى الفترة الأخيرة من قبل المزارعين، بسبب اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الرى بسمالوط، وتبين أن المجلس يقوم بالتخلص من تلك النفايات فى أحد المصارف، التى تقوم برى الأراضى الزراعية فى منطقة بعيدة عن المنطقة السكنية.

فريغ الناقلة داخل أحد المصارف -اليوم السابع -4 -2015
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فريغ الناقلة داخل أحد المصارف

جرار زراعى يتخلص من مياه الصرف -اليوم السابع -4 -2015
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جرار زراعى يتخلص من مياه الصرف

جانب من التفريغ -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من التفريغ

جرار زراعى بجانب أحد المصارف -اليوم السابع -4 -2015
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جرار زراعى بجانب أحد المصارف


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