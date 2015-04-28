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هاشتاج "السيسى أفعال لا أقوال" على "تويتر" ردًا على المسيئين للرئيس

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هاشتاج "السيسى أفعال لا أقوال" على "تويتر" ردًا على المسيئين للرئيس هاشتاج "السيسى أفعال لا أقوال" على "تويتر" ردًا على المسيئين للرئيس
دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" هاشتاج حمل عنوان "السيسى أفعال لا أقوال"، ثمنوا فيه مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه حكم البلاد، مؤكدين أنه رجل أقوال لا أفعال.

وأكد خالد خليل، أن السيسى أنقذ من كبوتها بعد عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وكتب قائلاً: "لا يمكن أن ننسى من أنقذ مصر بجيشها بشعبها بحدودها من يد قراصنة العصر الحديث، الذين كادوا أن يصلوا لهدفهم الخبيث".

وأشار محمد فتحى، إلى أن "السيسى نجح بدرجة امتياز، لذلك نجد أعداءه فى صدمة عصبية قوية ويحاولون إفشال كل شىء فى مصر لإسقاطه".

وشاركت د. نجلاء عمر، فى الهاشتاج، وكتبت قائلة: "قبل ما يطلع النهار خد بالتار، وكان على موعد مع حفظ أمن مصر والمنطقة يا دوب مسافة السكة".

أما هانى يوسف، فقد علق قائلاً: "قائد وطنى تصدى لكل قوى الشر فى الداخل والخارج، من أجل حماية وبقاء ورفعه وطنه".

وقال المستخدمون، إنه يكفى السيسى فخراً، مواجهته على هذا الكم من الإرهاب فى البلاد، وتحمله المسئولية بشجاعة ووطنية، وكتبت أسماء حسن قائلة: "لو أوباما نفسه بيواجه الإرهاب اللى بيواجهه السيسى كان تنحى".


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مصر 365

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