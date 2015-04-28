وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الإيرانى الأوضاع فى اليمن

التقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى أمس الاثنين فى نيويورك نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف لبحث الاتفاق الذى سيوقع نهاية يونيو حول البرنامج النووى الإيرانى ولكن بحثا الوزيران ايضًا النزاع فى اليمن.

وجرى هذا اللقاء الجديد بين الرجلين وهو الأول منذ التوقيع فى لوزان فى الثانى من إبريل على اتفاق إطار بين إيران والقوى العظمى، على هامش مؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووى فى الأمم المتحدة.

وقبل لقائه ظريف، أعرب كيرى عن اقتناعه بأن "اليمن سيكون على طاولة المحادثات طالما أن إيران تدعم بالتأكيد الحوثيين".