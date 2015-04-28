جابر نصار: ندرس تركيب أسورة إلكترونية لمواليد "قصر العينى" لمنع سرقة الأطفال

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تدرس تركيب أسورة إلكترونية لكل مولود جديد بمستشفى قصر العينى، بحيث أنه لا يتمكن أحد من انتزاعها منه وأن هذه الأسورة تراقب تحركات الطفل طوال فترة تواجده فى المستشفى لمكافحة ظاهرة سرقة الأطفال.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة شرعت فى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للحد من مكافحة سرقة الأطفال بمستشفيات القصر العينى التابعة للجامعة، وذلك بعد أن تمكنت سيدة من سرقة طفلين، وتم كشف أمرها من جانب الأمن المكلف بتأمين منافذ الدخول لمستشفى القصر العينى.

وطالب نصار، أهالى الأطفال والمرضى بعدم الوثوق بشكل كامل فى الممرضات، وذلك بعد تقمص سارقة الأطفال دور ممرضة قبل محاولتها سرقة أطفال قصر العينى، وأنه عليهم أن يبلغون أمن المستشفى حال الشك فى الممرضة.

وأكد نصار، أنه تم تخصيص بوابات اليكترونية لذلك وذلك للقضاء نهائياً على سرقة الأطفال، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة تعمل بجدية وتراقب كل ما يحدث داخل المستشفيات إلا أن وجود الأسورة الإلكترونية سيساهم فى الحد نهائيا من السرقة ويضمن الحماية الكاملة لجميع المولودين الجدد بمستشفيات جامعة القاهرة.

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