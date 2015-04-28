حزب "البناء والتنمية" يُجدد دعوته لعقد مصالحة وطنية ولحل سياسى

جدد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، دعوته لعقد مصالحة وطنية لإنهاء الأزمة الراهنة، وقال أحمد الإسكندرانى، المتحدث الرسمى باسم الحزب لـ"اليوم السابع": "نرى أن الحل السياسى هو الضرورة الوحيدة للخروج من الأزمة".

وأضاف "الإسكندرانى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": قرارات الحزب الاستراتيجية والهامة تتخذها الأمانة العامة للحزب، ويتم مراجعتها بصفة دورية، ويحسهما رأى الأغلبية بما فيها قرار البقاء فى تحالف دعم الشرعية من عدمه".

وقال "الإسكندرانى"، الأسابيع المقبلة ستشهد مراجعة جديدة للاستراتجية التى اعتمادها الحزب فى التعامل مع وضع الأزمة، مشيرًا إلى أن الحزب ما زال يلعب دورًا فى ترشيد الشباب على المستوى الفكرى، وقد قام بالعديد من الجهود لتقيم فكر تنظيم "داعش".

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