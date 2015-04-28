نشر 5500 جندى فى بالتيمور الأمريكية والحرس الوطنى يتحرك لوقف المظاهرات

بدأ الحرس الوطنى بولاية ميريلاند التحرك إلى مدينة بالتيمور، للسيطرة على أعمال الشغب واسعة النطاق بعد إعلان حالة الطوارئ.

وسيتم نشر ما يصل إلى 5 آلاف جندى، بالإضافة إلى 500 من رجال الشرطة الإقليميين من جميع أنحاء ولاية ميريلاند، حسبما ذكر حاكم الولاية لارى هوجان.

وقالت الميجور جنرال ليندا سينج بالحرس الوطنى لولاية ميريلاند، "سنتحرك فى شكل قوة هائلة، سنسير دوريات فى الشوارع، دعمًا لإدارة شرطة بالتيمور".

وقال الكولونيل فى الشرطة وليام بالوزى، إن رجال الشرطة سيعملون على تأمين كل قطاع من المدينة، ثم سيتحرك الحرس الوطنى للحفاظ على النظام.