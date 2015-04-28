انتشار حشرة الخنفساء بالإسكندرية.. وكلية الطب ترد: موسم التزاوج

فوجئ أهالى الإسكندرية أمس بانتشار كبير لحشرة الدعسوقيات أو "الخنافس المنقطة"، حيث انتشرت بكميات كبيرة فى طريق الكورنيش ومساحات واسعة من المناطق القريبة من البحر والحدائق العامة بالإسكندرية، الأمر الذى أثار استياء أهالى الإسكندرية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ولجأ كثير من المواطنين إلى الشواطئ والمتنزهات.

من جانبها نشرت صفحة كلية الطب بجامعة الإسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بيانا أوضحت فيه أن الحشرة التى انتشرت مؤخرا هى حشرة الدعسوقيات أو الخنافس المنقطة وهى حشرات تعتبر من أحد فصائل الخنفساء المعروفة، ومن ذوات التطور الكامل، وتنتشر فى أغلب بقاع الأرض، ويوجد منها أكثر من 5000 نوع فى أمريكا الشمالية وحدها ويعرف منها أكثر من 450 نوعا.

وتتميز الخنفساء المنقطة بصغر حجمها مقارنة ببقية عائلات الخنافس إذ يبلغ طولها من 1 إلى 8 على ألف من المتر، كما أن ألوانها متعددة كالون الأحمر والأصفر والأبيض والقاتم، وهى تعتبر من المفترسات المفيدة للفلاح سواء على صعيد افتراس المن والهوام الضارة أو المساعدة فى عملية التلقيح خلال موسم البرد.

وأوضح البيان على صفحة كلية الطب أن التزاوج يحدث فى الربيع أو الصيف وهو سبب انتشار تلك الحشرة، حيث تضع الأنثى ما بين 3 و300 بيضة .