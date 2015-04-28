المحمدي يبدأ المهمة الصعبة بصدام قوي مع ليفربول

يدخل هال سيتي مرحلة صعبة بداية من يوم الثلاثاء حينما يستضيف ليفربول على ملعبه في إطار المباراة المؤجلة بينهما لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق أحمد المحمدي المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، مع تبقي أربع مباريات على نهاية موسم النمور، ولا يفصله عن أقرب مراكز الهبوط سوى نقطة واحدة فقط.

ويبدأ هال سيتي المهمة الصعبة حيث يستضيف ليفربول الذي يطمح لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الحمر المركز الخامس بـ58 نقطة بفارق بسع نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع.

لذا فالمباراة لن تكون سهلة على رفاق المحمدي الذين لا يرغبون في الهبوط للدرجة الأولى بعد موسمين فقط من صعودهم للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مواجهة ليفربول بأسبوع واحد يدخل النمور المهمة الصعبة الثانية، حيث يستضيف أرسنال صاحب المركز الثاني والذي يعيش فترة من التألق في المسابقة المحلية، وذلك قبل أن يخرجوا لمواجهة بيرنلي أحد المنافسين المباشرين على الهبوط، والذي يحتل المركز الأخير بـ26 نقطة.

وفي آخر جولتين، سيواجه فريق المدرب ستيف بروس مباراتين غاية في الصعوبة أولهما خارج ملعبه في وايت هارت لين أمام توتنام، ثم يستضيف في الجولة الأخيرة مانشستر يونايتد.

فهل ينجح المحمدي ورفاقه في الخروج من المأزق الصعب بتحقيق نتيجة جيدة أمام ليفربول، أم يكون وداع سريع للدوري الإنجليزي؟