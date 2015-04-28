ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش للاتجار بها بالتبين وعين شمس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بعين شمس والتبين، وبحوزتهما 210 جرامات من مخدر الحشيش للاتجار بها، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن النقيب محمد اشرف عصمت الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عمرو.ع.ع"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 18245 لسنة 2013م الزيتون "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 110 جرامات، ومبلغ مالى 145 جنيها وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7714 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب وسام كمال الدين عطية الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ع.ح"، 28 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام، ومبلغ مالى 50 جنيها بقصد الاتجار، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 1184 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.