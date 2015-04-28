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مستشار وكالة الفضاء الروسية بمصر: «أنباء ضياع القمر الصناعي حرب نفسية»

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مستشار وكالة الفضاء الروسية بمصر: «أنباء ضياع القمر الصناعي حرب نفسية» مستشار وكالة الفضاء الروسية بمصر: «أنباء ضياع القمر الصناعي حرب نفسية»

قال حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية في ، إن «المدعي بأنه المستشار الإعلامي لوكالة الفضاء الروسية لا يعمل في الوكالة الروسية علي الإطلاق».

وأضاف أن المستشارة الإعلامية لوكالة الفضاء الروسية هي إلينا سرجينا، وقد أرسلت تكذيبا لما ورد علي من أدعي انه مستشار إعلاميا ،ونفت ضياع القمر الصناعي «إيجبت سات 2».

وتابع «الشافعي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة السابعة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «سي بي سي إكسترا» أن «القمر المصري انتقل لرقابة الجانب المصري منذ الأول من يناير العام الجاري، ويعمل في مداره بشكل مستقر حتي هذه اللحظة».

وقال إن «أنباء ضياع القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات 2) حالة من الحرب النفسية الداخلية والخارجية على مصر للضغط علي الإرداة المصرية التي أعلنت عن استقلالها في 30 يونيو».

 

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