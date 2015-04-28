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بالفيديو.. أعمال السلب والنهب تجتاح مدينة بالتيمور الأمريكية بعد مقتل شاب أسود

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بالفيديو.. أعمال السلب والنهب تجتاح مدينة بالتيمور الأمريكية بعد مقتل شاب أسود بالفيديو.. أعمال السلب والنهب تجتاح مدينة بالتيمور الأمريكية بعد مقتل شاب أسود
شهدت مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية أعمال سلب ونهب عقب نشوب احتجاجات إثر وفاة شاب من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة الأمريكية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وأصيب سبعة شرطيين فى مواجهات فى "بالتيمور"، بالولايات المتحدة الأمريكية، فى جنازة شاب أسود، توفى إثر اعتقاله من جانب الشرطة.

وأفاد المتحدث باسم شرطة بالتيمور إريك كوفالتشيك، بأن أحد أفراد الشرطة المصابين، فقد الوعى خلال المواجهات مع المتظاهرين أمس الاثنين.

وأوضح كوفالتشيك أن العديد من الشرطيين الذين رشقهم المتظاهرون بالحجارة وأغراض أخرى يعانون كسورا، لافتًا إلى أن قوات الأمن ستستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيرى الشغب.

- بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية ومحتجين على مقتل شاب أسود

بالصور.. اشتباكات بين أمريكيين والشرطة لتورطها فى مقتل شاب أسود
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>بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية ومحتجين على مقتل شاب أسود
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>أعمال السلب والنهب تجتاح مدينة بالتيمور الأمريكية بعد مقتل شاب أسود
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>البيت الأبيض: نراقب الوضع فى بالتيمور عن كثب
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>إصابة 7 رجال شرطة أمريكيين فى مواجهات مع متظاهرين بجنازة شاب أسود
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>عصابات فى بالتيمور تخطط لمهاجمة رجال الشرطة بعد مقتل مشتبه به فى الحجز

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