المنشقة عن الإخوان: أعضاء الجماعة "قطيع" ولفظ "خرفان" أقل وصف

قالت فاطمة يوسف، المنشقة عن جماعة الإخوان، إن المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية كانوا يحرضون على العنف ويروجون الأكاذيب، لافتة أن قيادات الجماعة لا يهتمون بدماء المواطنين، ويعملون لمصالحهم الشخصية، وكان حرصهم على التمسك بالكرسى فوق كل اعتبار، موضحة أنها شاركت فى عمليات تأمين ميدان رابعة، وأن أحد المشايخ أخبرها أن انضمامها للجماعة يُدخل الجنة".

وأضحت فاطمة يوسف، أن أعضاء تنظيم الإخوان يعملون كالقطيع ولفظ "خرفان" أقل ما يوصفون به"، مشيرة إلى أن السمع والطاعة سمة جميع أعضاء التنظيم، وكانوا يقومون بتمويل الذين يقومون بأعمال العنف، ويستعينون بأطباء نفسيين لتحليل شخصية أعضاؤهم، لافتة أن الشباب المحتجزين داخل السجون نادمون على انضماهم للجماعة، وفور خروجهم سيعلنون تركها، موضحة أن التنظيم هو من قام بالتبليغ عن أعضائه وتم إلقاؤهم فى السجون.

وأضافت فاطمة يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، خلال عرضه لبرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن تمويل الجماعة عن طريق مصادر غير معروفة، ولا وجود لتنظيم الإخوان على الأرض، وجميع من يتظاهر فى الشارع متعاطفون يتقاضون الأموال، ويروجون للأكاذيب دائمًا لكسب تعاطف الخارج.

وتابعت المنشقة عن تظيم الإخوان: "مرسى ولا غيره سيعود مرة أخرى والتنظيم انتهى بجميع قياداته منذ فترة، والشعب المصرى لا يرغب فى وجود الإخوان فى الشارع"، مشيرة إلى أنه لا يشرفها الانضمام للتنظيم مرة أخرى، وأنها نادمة على السنوات الخمس التى قضتها داخل الجماعة، مؤكدة أنهم طلبوا منها أن تظهر على قناة الشرق لكى تهاجم الدولة وتروج الشائعات حول اغتصابها".

وأكدت فاطمة يوسف، أنها قررت فضح تنظيم الإخوان بسبب حبها لبلدها وخوفها عليه، وأنها مستمرة فى ذلك، قائلة "أعضاء الإخوان انقلبوا ضدى بعد فضح ألاعيبهم وكذبهم، وتعرضت للإساءة من جانب التنظيم، وتلقيت تهديدات كثيرة من الداخل والخارج"، لافتة أنها سوف تتقدم ببلاغات ضد عناصر التنظيم الإرهابى.

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