العلوم الفلكية: غرة "شعبان" 19 مايو.. و"رمضان"يبدأ 18 يونيو

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن غرة شهر شعبان ستوافق فلكيا يوم الثلاثاء 19 مايو المقبل.

وأضاف "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 رجب الموافق 18 مايو.

وأشار "تادرس" إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة 21 دقيقة وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة وفى باقى محافظات الجمهورية لمدة تتراوح بين 20 إلى 22 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 15 إلى 32 دقيقة.

وعن شهر رمضان قال الدكتور أشرف تادرس إن يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو سيكون هو المتمم لشهر شعبان وتكون غرة رمضان فلكيا يوم الخميس 18 يونيو 2015.

وأوضح أن هلاله يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 شعبان الموافق 16 يونيو مساء يوم الرؤية.

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