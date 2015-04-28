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مصدر: مشاريع المؤتمر الاقتصادى الخاصة بالكهرباء توفر 6 آلاف فرصة عمل

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مصدر: مشاريع المؤتمر الاقتصادى الخاصة بالكهرباء توفر 6 آلاف فرصة عمل مصدر: مشاريع المؤتمر الاقتصادى الخاصة بالكهرباء توفر 6 آلاف فرصة عمل
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ مارس الماضى، الخاصة بمشروعات الكهرباء ستوفر ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الاتفاقيات التى وقعتها وزارة الكهرباء خلال المؤتمر الاقتصادى تبلغ 21 اتفاقية، موضحاً أنه تم الانتهاء من الدراسات البيئية والجدوى الخاصين بـ12 اتفاقية منها.

وأشار المصدر، إلى أن تنفيذ اتفاقيات المؤتمر تسير بشكل سريع وغير مسبوق، خاصة أن مدة تنفيذ الاتفاقيات كان من المعتاد أن تستغرق بين عام ونصف العام إلى عامين، لافتاً إلى أن نتائج المؤتمر الاقتصادى ستبدأ فى التنفيذ من مايو المقبل.

وقال المصدر، إنه بنهاية عام 2015 ستكون وزارة الكهرباء بدأت التنفيذ الفعلى للاتفاقيات الـ12، التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ.

- ننفرد بالجدول الزمنى لتنفيذ 12 مشروعا لـ"الكهرباء" من مؤتمر "شرم شيخ" بدءا من مايو حتى ديسمبر.. مصدر: توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة.. وإنشاء محطة بالعاصمة الإدارية ومصنع توربينات رياح بالقناة الجديدة

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