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التجمع: تقسيم "الفردى" لـ448 مقعدا "عك" وسنطعن عليه حال تحويله لقانون

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التجمع: تقسيم "الفردى" لـ448 مقعدا "عك" وسنطعن عليه حال تحويله لقانون التجمع: تقسيم "الفردى" لـ448 مقعدا "عك" وسنطعن عليه حال تحويله لقانون
وصف مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، النتائج التى توصلت إليها لجنة تعديل قانون الانتخابات بتقسيم عدد مقاعد النظام الفردى إلى 448 مقعدا، و203 دوائر انتخابية فردية "عك" لدمجها عدد من الدوائر الكبيرة.

وأوضح شرابية لـ"اليوم السابع" أنه حال صدور قانون بالتقسيم الجديد، سيطعن الحزب عليه، مشيرًا إلى أن النظام الذى كان معمولاً به قبل صدور هذا التعديل أفضل مما انتهت إليه اللجنة.

وأضاف أمين عام حزب التجمع أن دمج الدوائر الكبيرة سيزيد من حالة إهدار الأصوات التى سبق وأن حذر منها الحزب، وقت أن كان عدد الدوائر 237 دائرة.

وأشار أمين عام حزب التجمع إلى أن الحزب طلب لجنة تعديل قانون الانتخابات بإضافة نائب لـ19 دائرة مهدر منها 100 ألف صوت على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى المقترح لكنها لم تعمل به.


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