وزير الأوقاف: خيانات الإخوان لوطنهم لا تحتمل بعد استهدافهم مقومات الحياة

أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من أعمال إجرامية واستهداف لمقومات الحياة فى الداخل، سواء باستهداف أبراج الكهرباء أم بمحاولات تسميم المياه، وما تقوم به من تحريض مستمر عبر دول راعية للإرهاب والإرهابيين يُعد خيانة لا تحتمل.

وأضاف الوزير، الموجود فى الإمارات حاليا، أن أفعال الجماعة بدعم الدول الحليفة لها يكشف عن طبيعة التحالفات الإرهابية العالمية التى تحتاج إلى حسم فى مواجهتها وإلى اصطفاف وطنى وعربى وإنسانى لمواجهة إرهاب هذه الجماعة وسائر الجماعات التى انبثقت عنها أو تدور فى فلكها أن كنا جادين حقا فى مواجهة الإرهاب.

وانتقد مختار جمعة، فى بيان رسمى لدى زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استهداف الجماعات الإرهابية المتطرفة الغادرة لمياه الشرب بعد استهدافها الغاشم لأبراج الكهرباء، مؤكدا أن تلك الأفعال تنم عن انعدام الحس الإنسانى لدى هذه الجماعات، ويُعد جريمة ضد الإنسانية، وخيانة وطنية عظمى تستحق العقاب العادل وتؤكد زيف وضلال ما تدّعيه هذه الجماعات من تدين كاذب صار يستبيح القتل والغدر والتخريب والتسميم، وهذا أن دل فإنما يدل على يأس هذه الجماعات وإفلاسها واقتراب نهايتها.

وقال الوزير، أن حفاوة الاستقبال التى لقيها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر والوفد المرافق له يكشف عن كرم دولة الإمارات حكومة وشعبا وعن عمق العلاقة بين مصر والإمارات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولتين.

وأضاف، أن الاستقبال الإماراتى، يكشف عن التقدير الكامل لدور مصر الريادى فى أمتها العربية والإسلامية والآمال المعقودة عليها وهو ما أشار إليه الحكم الصادر اليوم من أن التعاون والتنسيق المستمر بين الأزهر والأوقاف بقيادة الإمام الأكبر لنشر سماحة الإسلام يُشكل أملا كبيرا للأمة فى مواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضح وزير الأوقاف، أن البرنامج المقترح للملتقى الثانى لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة والذى يعقد بدولة الإمارات العربية برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه يُعد خطوة قوية ومعززة لنشر سماحة الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب.

وأشاد الوزير، بالحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بشأن إصدار وسحب تصاريح الخطابة وقضايا تجديد الخطاب الدينى، مؤكدا أن الحكم يجمع إلى جانب صحيح القانون عمق الفهم لروح الشريعة وللواقع وللأبعاد الوطنية ولدور مصر الريادى فى العالمين العربى والإسلامى.

يذكر أن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يشارك فى الملتقى الثانى لتعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة فى صحبة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الاثنين.. وزير الأوقاف يشارك فى منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات بالإمارات

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