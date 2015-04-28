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المؤتمر: نعرض غدا على الجبهة المصرية تكوين تحالف أوسع يضم الوفد

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المؤتمر: نعرض غدا على الجبهة المصرية تكوين تحالف أوسع يضم الوفد المؤتمر: نعرض غدا على الجبهة المصرية تكوين تحالف أوسع يضم الوفد
قال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر أن الحزب قرر حضور الربان عمر صميدة رئيس الحزب اجتماع ائتلاف الجبهة المصرية القادم، والمقرر له غدا الأربعاء بمقر حزب الحديثة، لدراسة أبعاد الحوار بين والتعاون بين الحزب والائتلاف الفترة القادمة.

وأضاف راضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر سيعرض خلال الاجتماع تدشين جبهة أوسع تضم أحزاب الجبهة المصرية وأحزاب الوفد المصرى وكل الكيانات الانتخابية، لتجاوز أخطاء التجربة السابقة من الانتخابات البرلمانية.

وأوضح راضى أن المؤتمر يتمنى لم شمل الأحزاب المدنية، مشيراً إلى أنه لم يعرض الأمر على الوفد المصرى حتى الآن ولكنه فى حال موافقة الجبهة المصرية سيتم عرضه على الوفد والأحزاب المتحالفة معه.


>- حزب المؤتمر يبدأ إعادة هيكلة وحداته الحزبية بمحافظة القاهرة اليوم

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