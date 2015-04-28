أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس "الجنرال" المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين بجامعة 6 أكتوبر

Google+ Print
تجديد حبس "الجنرال" المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين بجامعة 6 أكتوبر تجديد حبس "الجنرال" المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين بجامعة 6 أكتوبر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس "إسلام.م" الملقب بالجنرال طالب بكلية الصيدلة 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بجامعة 6 أكتوبر وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب اتهامه بسرقة هاتف محمول.

تعود تفاصل الواقعة عندما اكتشف طالب بكلية الصيدلة اختفاء هاتفه، واتهم زميله "إسلام.م" الذى يلقب نفسه داخل الجامعة بـ"الجنرال" بسرقته، إلا أن الأخير أنكر ودخل فى مشادة كلامية معه تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مجموعة من طلاب الجامعة على "الجنرال" ولقنوه علقة ساخنة.

اختفى "الجنرال" من المشهد، ثم عاد إلى زملائه وطلب منهم الحضور برفقته إلى سيارته فى الجراج داخل الجامعة لاستلام الهاتف المحمول، فأسرعوا إلى هناك دون أن يدروا أنه قد نصب لهم كميناً ورتب مذبحة كبيرة لهم، وعند وصولهم أمسك ببندقية آلية وفتح رصاصها على الجميع، فسقط زملاؤه غارقين فى دمائهم.

تحركت مأمورية قادها المقدم أحمد نجم الدين، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، وألقت القبض عليه، وبحوزته البندقية المستخدمة فى الحادث، ومستند بيع الهاتف المحمول المسروق إلى أحد المحال التجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365