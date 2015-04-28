تجديد حبس "الجنرال" المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين بجامعة 6 أكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس "إسلام.م" الملقب بالجنرال طالب بكلية الصيدلة 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بجامعة 6 أكتوبر وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب اتهامه بسرقة هاتف محمول.

تعود تفاصل الواقعة عندما اكتشف طالب بكلية الصيدلة اختفاء هاتفه، واتهم زميله "إسلام.م" الذى يلقب نفسه داخل الجامعة بـ"الجنرال" بسرقته، إلا أن الأخير أنكر ودخل فى مشادة كلامية معه تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مجموعة من طلاب الجامعة على "الجنرال" ولقنوه علقة ساخنة.

اختفى "الجنرال" من المشهد، ثم عاد إلى زملائه وطلب منهم الحضور برفقته إلى سيارته فى الجراج داخل الجامعة لاستلام الهاتف المحمول، فأسرعوا إلى هناك دون أن يدروا أنه قد نصب لهم كميناً ورتب مذبحة كبيرة لهم، وعند وصولهم أمسك ببندقية آلية وفتح رصاصها على الجميع، فسقط زملاؤه غارقين فى دمائهم.

تحركت مأمورية قادها المقدم أحمد نجم الدين، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، وألقت القبض عليه، وبحوزته البندقية المستخدمة فى الحادث، ومستند بيع الهاتف المحمول المسروق إلى أحد المحال التجارية.