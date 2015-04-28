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مباحث الأحكام تنفذ 27 ألف حكم قضائى بينها 6 هاربين من الإعدام و47 "مؤبد"

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مباحث الأحكام تنفذ 27 ألف حكم قضائى بينها 6 هاربين من الإعدام و47 "مؤبد" مباحث الأحكام تنفذ 27 ألف حكم قضائى بينها 6 هاربين من الإعدام و47 "مؤبد"
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 27517 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 290 حكم جناية، و12560 حكما جزئيا، و2267 حكما مستأنفا، و8685 حكم غرامة، و3715 مخالفة.

وجاء من بين أبرز المقبوض عليهم6 محكوم عليهم بالإعدام فى "الإسكندرية، البحيرة، شمال سيناء، بنى سويف، المنيا، أسيوط"، وضبط 47 محكوما عليه بالسجن المؤبد فى "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا".

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مصر 365