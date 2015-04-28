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مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال: جانب كبير من الفساد يرجع إلى سلوكيات المواطنين أنفسهم

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مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال: جانب كبير من الفساد يرجع إلى سلوكيات المواطنين أنفسهم مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال: جانب كبير من الفساد يرجع إلى سلوكيات المواطنين أنفسهم


> قال اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، إن عزوف المواطنين عن الإبلاغ عن أوجه الفساد تكون عائق كبير أمام الإدارة لمكافحة الفساد.

وأضاف فوزي في تصريحات له على فضائية ” المحور” أمس الاثنين :” أن إدارة الأموال عامة خصصت غرفة لتلقي بلاغات المواطنين ضد قضايا الفساد، مشيرًا إلى تشجيع الإدارة المواطنين للإبلاغ عن القضايا دون معرفة بيانات المبلغين ” .

كما أكد على أن الإدارة تحقق في كافة البلاغات التي تصل إليها، مضيفًا: “جزء كبير من البلاغات التي تصل إلينا تكون كيدية من قبل مجهولين، ولا نتمكن من الوصول إلى المبلغين، إلا اننا نحقق فيها أيضًا”.

وأوضح مساعد الوزير، أن جانب كبير من الفساد يرجع إلى سلوكيات المواطنين الذين يشجعون المواظفين على الأمر، مضيفًا: “اعتقاد المواطنين بأن الإكراميات لابد منها لإنجاز أمر ما في المصالح هو ما يشجع الموظف على الفساد”.

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